Україна і Польща синхронно зроблять заяву до Дня примирення

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН висловлюється за синхронне ухвалення парламентами України і Польщі Спільної заяви щодо встановлення «Дня пам’яті та примирення українців та поляків».

Про це він сказав сьогодні під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Польща в Україні Генриком ЛІТВІНОМ, повідомили УНІАН в прес-службі ВР.

Сторони обговорили питання щодо підготовки проекту заяви, над текстом якої нині працюють профільні комітети Верховної Ради України та Сейму Республіки Польща у закордонних справах та європейської інтеграції. Проект заяви В.ЛИТВИН охарактеризував як «гарний, мобілізуючий і зобов’язуючий», нагадавши, що це питання було нещодавно обговорено під час розмови з Маршалком Сейму Республіки Польща Гжегожем СХЕТИНЕЮ.

При цьому В.ЛИТВИН зазначив, що українська Сторона зацікавлена у проведенні двостороннього діалогу на тему чутливих сторінок в історії наших держав, висловивши думку про необхідність уникати односторонніх тенденційних документів та політизації питань історичного минулого.

Керівник парламенту високо оцінив існуючий рівень двосторонніх взаємин, у тому числі, їх міжпарламентської складової, у яких, за його словами, «немає проблемних питань».

В.ЛИТВИН також подякував Польщі за підтримку курсу України на європейську інтеграцію, відзначивши активну позицію Польської Республіки у європейських структурах.

У свою чергу, посол висловив сподівання, що за період польського головування у Євросоюзі будуть завершені переговори України з ЄС і підписано Угоду про асоціацію, включаючи створення зони вільної торгівлі.