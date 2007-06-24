Ширак відмовився іти на допит

Колишній президент Франції Жак Ширак відмовився дати свідчення у скандальній "справі Clearstream", яка зачіпає нинішнього президента, Ніколя Саркозі. Ширак пояснив, що право не надавати свідчень щодо подій, що відбувалися в ході його президентського правління, закріплене в конституції Франції, повідомляє AFP з посиланням на представників колишнього президента.

Жак Ширак письмово повідомив про своє рішення суддів Жана-Марі д`Уї і Анрі Пона, які сподівалися взяти у нього свідчення наприкінці липня. Вони планували одержати інформацію не тільки у справі Clearstream, але й щодо серії корупційних розслідувань, пов`язаних з періодом між 1977 по 1995 рік, коли Ширак був мером Парижа, відзначає Reuters.

Центральною частиною справи Clearstream, що почалася в 2004 році, є однойменний люксембурзький банк, в якому Ніколя Саркозі і ще кілька бізнесменів нібито зберігали хабарі, отримані від продажу в 1991 році французьких фригатів Тайваню, пише Belfast Telegraph. Звинувачення виявилися помилковими, а Саркозі оголосив себе жертвою кампанії, покликаної дискредитувати його як кандидата в президенти. Ширак звинувачення Саркозі категорично заперечує.

В результаті тодішнього прем`єр-міністра країни Домініка де Вільпена запідозрили в тому, що він, знаючи про помилковість звинувачення, почав таємне розслідування, доручивши його агентові французьких спецслужб генералові Філіпу Рондо.

У середині червня сатиричний тижневик "Цепна качка" заявив, що судді мають намір дізнатися у Ширака подробиці про замітки агента, які показували, що розслідування справи Clearstream велося з відома і за наказом колишнього президента.

Жак Ширак залишив пост президента Франції, який він займав в цілому 12 років, 16 травня 2007 року. Його президентський імунітет закінчився 16 червня.

Лента.ру