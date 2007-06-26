У Польщі вийшов журнал з голою Меркель на обкладинці (фото)

Польський тижневик Wprost вийшов з провокаційним зображенням-коллажем братів Качиньських і канцлера Німеччини Ангели Меркель з голими грудьми.

Підпис, що супроводжує фотомонтаж, гласить: «Мачуха Європи». Підзаголовок: «Німці були адвокатами Польщі, а зараз стали нашими прокурорами».

Автор статті – Маріуш Мушинський, уповноважений міністра закордонних справ Польщі з німецько-польської співпраці.

Процес підготовки саміту і безпосередньо сам саміт показали, що криза в польсько-німецьких відносинах є не тільки результатом зміни влади у Варшаві, що відбулася два роки тому, пише журнал. Безпосередньо перед зустріччю в Брюсселі німецькі засоби масової інформації і політики розгорнули фронтальний наступ на Польщу. Їх метою було скомпрометувати поляків і таким чином уникнути внесення до порядку денного питання про систему голосування.

На саміті Ангелі Меркель була відведена роль доброго поліцейського, тоді як інші політики в процесі обговорення німецько-польських відносин зображали злих поліцейських. У цьому контексті названі президент Європейського парламенту Ханс-Герт Поттерінг і два європейські депутати Мартін Шульц і Зільвана Кох-Мерин.

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