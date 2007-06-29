Політика Путіна популярна в Україні, Китаї та в Африці (опитування)

Як зазначається в звіті, оприлюдненому американською неурядовою організацією Pew Global Attitude в США ввечері 27 червня, зовнішню політику президента Росії Володимира Путіна схвалюють 84% опитаних російських жителів, проти висловилися лише 10%.

Натомість більшість американців негативно ставляться до російської зовнішньої політики (50% - "проти", 30% - "за").

Проти зовнішньої політики Росії виявились більшість венесуельців (67%), бразильців (67%), болівійців (52%), мексиканців (48%), перуанців (46%), аргентинців (44%) і чилійцев (47%).

У країнах Західної Європи зовнішньополітичний курс В.Путіна також не популярний. Гірше за всіх дії Росії на міжнародній арені оцінюють іспанці (76%) і французи (81%).

Найбільшу популярність зовнішня політика Росії має в Болгарії (44%), Україні (56%), в Китаї (58%) та Індії (43%), а також в багатьох африканських державах (Малі, Гані, Кот д`Івуарі, Кенії, Нігерії й Танзанії).

У дослідженні брали участь більше 45 тис. осіб з 47 країн світу (зокрема, й Палестинської автономії).

В цілому до Росії позитивніше за всіх поставилися самі росіяни (89%), українці (81%), болгари (78%), словаки (59%), індійці (58%), південнокорейці (54%) та китайці (54%), мешканці Бангладеш (52%), канадці (52%), британці (47%), малазійці (46%) й американці (44%).

На Близькому Сході ставлення до Росії двоїсте. У Лівані та Йорданії 48% респондентів позитивно оцінюють Росію, про негативне ставлення заявляють 47% опитаних в Лівані та 49% у Йорданії. Більшість опитаних в Ізраїлі і Палестинській автономії (66% і 59% відповідно) негативно ставляться до Росії.

Pew Global Attitude окремо досліджував ставлення європейців до залежності від російських енергоресурсів. Найбільшу стурбованість з цього питання відчувають жителі Польщі (75%), італійці (71%), британці (66%) й українці (63%). Слідом ідуть Німеччина (58%), Чехія (57%), Франція (53%), Словаччина (53%). Не бояться енергозалежності від Росії 65% опитаних жителів Швеції, 54% іспанців і 53% болгар.

РосБізнесКонсалтинг