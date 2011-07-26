Батько норвезького терориста вважає, що той має накласти на себе руки
10:15, 26 липня 2011Світ
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Не бачилися багато років
В інтерв`ю каналу «Євроньюс» батько Андреса Брейвіка, що влаштував подвійний теракт в Норвегії, зізнався, що вже багато років не бачився зі своїм сином від першого шлюбу і дізнався про його лиходійства з телевізора. Про це повідомляє "Эхо Москвы".Йенс Брейвік переконаний, що Андрес божевільний і йому слід було б накласти на себе руки.
За уточненими даними, жертвами вибуху в Осло і стрілянини в дитячому таборі на острові Утойє стали 76 чоловік. Сам же Андрес Брейвік найближчі 8 тижнів проведе під вартою. Таке рішення напередодні ухвалив суд в Осло.
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