Батько норвезького терориста вважає, що той має накласти на себе руки

В інтерв`ю каналу «Євроньюс» батько Андреса Брейвіка, що влаштував подвійний теракт в Норвегії, зізнався, що вже багато років не бачився зі своїм сином від першого шлюбу і дізнався про його лиходійства з телевізора. Про це повідомляє "Эхо Москвы". Йенс Брейвік переконаний, що Андрес божевільний і йому слід було б накласти на себе руки.

За уточненими даними, жертвами вибуху в Осло і стрілянини в дитячому таборі на острові Утойє стали 76 чоловік. Сам же Андрес Брейвік найближчі 8 тижнів проведе під вартою. Таке рішення напередодні ухвалив суд в Осло.