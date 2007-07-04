США і РФ домовилися про зниження кількості ядерної зброї

США і Росія домовилися знизити кількість ядерного озброєння до максимально можливого рівня. Така заява міститься в сумісному комюніке міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова і держсекретаря США Кондолізи Райс, передає Associated Press. Проте, країни поки не розробили конкретні тимчасові рамки і об`єми роззброєння. "О цих цифрах поки говорити рано, ми їх ще не погодили", - сказав заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Кісляк.

Президенти США і Росії порадили розділам зовнішньополітичних відомств своїх країн надати "швидкі результати" переговорів з питання ядерного роззброєння. Голови держав в ході зустрічі 2 липня 2007 р. також відзначили важливість співпраці Сполучених Штатів і РФ у сфері розвитку атомної енергетики і запобігання розповсюдженню ядерної зброї.

РБК-Україна