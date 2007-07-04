США і РФ домовилися про зниження кількості ядерної зброї
08:19, 04 липня 2007Світ
671
Заява - у комюніке Лаврова і Райс
|Сергій Лавров
Президенти США і Росії порадили розділам зовнішньополітичних відомств своїх країн надати "швидкі результати" переговорів з питання ядерного роззброєння. Голови держав в ході зустрічі 2 липня 2007 р. також відзначили важливість співпраці Сполучених Штатів і РФ у сфері розвитку атомної енергетики і запобігання розповсюдженню ядерної зброї.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter