Медведєв: РФ виступає за переговори Грузії, Абхазії і Південної Осетії

Росія виступає за переговори Грузії, Абхазії і Південної Осетії і ніколи не буде їм перешкоджати.

Про це Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив в інтерв`ю Russia Today, грузинському телеканалу "Перший інформаційний кавказький" і радіостанції "Эхо Москвы" напередодні третьої річниці російсько-грузинського конфлікту, передає РІА «Новости».

"Я буду дуже радий, якщо, скажімо, керівництво Грузії, керівництво Абхазії і Південної Осетії сядуть за стіл переговорів і розмірковуватимуть про те, як вони житимуть далі, як у регіоні забезпечуватиметься мир і правопорядок, яка доля дуже близьких народів, що вони можуть потенційно колись створити. Це їх справа. І якщо колись до цього дійде, я буду щасливий, Росія цьому ніколи перешкоджатиме", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ

Крім того, Президент РФ повідомив, що Росія готова обговорити пропозиції Грузії щодо полегшення візового режиму від керівництва Грузії, але не глави держави Михайла СААКАШВІЛІ.

"Я б із задоволенням це зробив хоч завтра... Проблема у тому, що немає зараз суб`єкта для переговорів. Однак взагалі-то, якщо будуть розумні пропозиції, ми готові і це розглянути, не від СААКАШВІЛІ, а в цілому від грузинського керівництва ми готові, природно, розглядати і такі пропозиції", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

"Ви знаєте, адже не так давно ми навіть не мали нормального сполучення літаками. Зараз більш-менш відновили, і нічого, все літає, все рухається. Треба рухатися в цьому напрямі", - додав Д.МЕДВЕДЄВ.