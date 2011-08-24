США стежать за лівійськими сховищами хімічної зброї

США стежать за безпекою сховищ хімічної зброї Лівії, заявив журналістам представник Пентагону полковник Девід Лапан.

"Війська режиму вдадуться до будь-яких засобів, щоб продовжувати шкодити своїм опонентам і цивільному населенню", - зазначив представник Пентагону.

Він також повідомив, що, за його даними, Муаммар Каддафі країну не залишав, і хоча його влада явно добігає кінця, недооцінювати небезпеку від військ Каддафі, не слід.

"Ситуація залишається дуже нестійкою, продовжуються бойові зіткнення. Хоча ми вважаємо, що війська опозиції контролюють велику частину країни, Лівія і Тріполі все ще залишаються дуже небезпечними місцями", - цитує РІА "Новости".

Члени Конгресу США раніше висловлювали побоювання у зв`язку із загрозою застосування хімічної зброї.