Лондон готовий вислати російських дипломатів

Велика Британія готова вислати з країни російських дипломатів вперше за десять років у відповідь на відмову Росії на запит про екстрадицію Андрія Лугового, пише у четвер газета The Telegraph.

На думку колишнього дипломата, який має досвід роботи з Росією, "цілком імовірно" ухвалення рішення про висилку "деякої кількості" співробітників дипломатичних служб середнього і нижчого рангу.

Раніше стало відомо, що кримінальна справа про отруєння Олександра Литвиненка, в причетності до якого Скотланд Ярд підозрює Лугового, переходить під керівництво британського міністерства закордонних справ. Як заявили представники зовнішньополітичного відомства, в даний час вони займаються переглядом умов співпраці двох країн.

Оскільки Велика Британія вже не надає Росії прямої фінансової допомоги, а об`єм британських інвестицій в російську економіку перевищує 65 мільярдів доларів, скорочення співпраці у фінансово-економічній сфері для уряду Гордона Брауна невигідне. Таким чином, дипломатичні санкції залишаються одним з небагатьох можливих заходів, відзначає видання.

Останній випадок взаємної висилки дипломатів з обох країн був в 1996 році, коли РФ депортувала чотирьох людей за звинуваченням у шпигунстві, викликавши зворотну реакцію у Великій Британії.

Представник Брауна відкинув пропозицію судити Андрія Лугового в Росії, заявивши, що не вірить в чесність і неупередженість російських судів. Луговий, у свою чергу, стверджує, що на справедливий суд у Великій Британії йому розраховувати не доводиться, оскільки місцева громадська думка ставиться до нього упереджено через публікації в ЗМІ.

Лента.ру