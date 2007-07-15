В Японії лютує ураган: тисячі людей евакуйовані
10:55, 15 липня 2007Світ
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Швидкість вітру - до 162 км/г
На півдні і заході Японії 2 людини загинули, більш як 30 тисяч евакуйовано в результаті сильного урагану, повідомляє радіо «Свобода».
Від південного острова Хонсю ураган рухається до Токіо.
Влада попереджує, що швидкість вітру становить від 106-и до 162-х кілометрів на годину. За прогнозами, місцями випаде до трьохсот міліметрів опадів.
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