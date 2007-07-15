В Японії лютує ураган: тисячі людей евакуйовані

На півдні і заході Японії 2 людини загинули, більш як 30 тисяч евакуйовано в результаті сильного урагану, повідомляє радіо «Свобода».

Від південного острова Хонсю ураган рухається до Токіо.

Влада попереджує, що швидкість вітру становить від 106-и до 162-х кілометрів на годину. За прогнозами, місцями випаде до трьохсот міліметрів опадів.