В Японії лютує ураган: тисячі людей евакуйовані

10:55, 15 липня 2007
Світ
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Швидкість вітру - до 162 км/г

На півдні і заході Японії 2 людини загинули, більш як 30 тисяч евакуйовано в результаті сильного урагану, повідомляє радіо «Свобода».

Від південного острова Хонсю ураган рухається до Токіо.

Влада попереджує, що швидкість вітру становить від 106-и до 162-х кілометрів на годину. За прогнозами, місцями випаде до трьохсот міліметрів опадів.

 

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