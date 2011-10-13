П'ятий син Каддафі намагався виїхати з міста, обороною якого керував

Представники Національної перехідного ради Лівії заявили про затримання одного з синів Муаммара Каддафі, повідомляє Reuters.

Мутассім Каддафі був схоплений у Сирті 11 жовтня при спробі залишити місто на машині з сім`єю. Його доставили в Бенгазі і допитали. Reuters наголошує, що джерела в НПС, які розповіли про це, побажали залишитися анонімними, але раніше регулярно надавали агентству достовірну інформацію.

Мутассім Каддафі - п`ятий за віком син лідера Джамахірії і входить до кола найбільш наближених осіб свого батька. Поряд із своїм братом Сейфом аль-Ісламом він вважався одним з імовірних наступників Муаммара Каддафі. З 2010 року Мутассім посідав місце радника служби держбезпеки Лівії.

У ході громадянської війни Мутассім командував військами у боях за Брегу навесні і влітку, а також за деякими даними брав безпосередню участь в обороні Тріполі в серпні. За інформацією НПС, до останнього часу він керував обороною Сирта, бої за який почалися в вересні 2011 року.

Наразі нова лівійська влада контролює практично всю територію країни, нагадує Лента.ру. Після взяття Сирта на початку жовтня в руках прихильників Каддафі залишився тільки Бані-Валід, який війська НПС тримають в облозі вже більше місяця. Як повідомляє Associated Press, 12 жовтня лідер НПР Мустафа Абдель Джаліл повідомив, що про повну перемогу може бути офіційно оголошено протягом тижня.

Місто Бані-Валід розташоване на території найбільшого племені Лівії - племені варфалла, яке налічує один мільйон із шістьох мільйонів лівійців. Відомо, що Каддафі набирав тут багатьох особистих охоронців і включав представників племені до своїх "революційних комітетів", поряд з найбільш вірними йому племенами: аль-Магара і аль-Каддафі. З іншого боку, варфалла брала участь у заколоті проти Каддафі 1993 року, багато її лідерів були відправлені до в`язниці або страчені.