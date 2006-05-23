Росія продовжить скорочення військово-технічної співпраці з Україною. Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин БАДРАК.

«У питаннях військово-технічної співпраці України і Росії, а також оборонно-промислової кооперації двох держав спостерігається значне зменшення активності», - сказав В.БАДРАК.

Більше того, існує побоювання того, що перспективи оборонно-промислової кооперації через декілька років можуть бути взагалі втрачені.

За його словами, попри те, що деякі українські комплектуючі, які є ключовими компонентами в російських озброєннях, можуть також стати незатребуваними на російському ринку, оскільки в Росії розвивається тенденція створення дублюючих виробництв.

На думку В.БАДРАКА, найближчим часом матимуть попит українські газові турбіни для військових кораблів (НПК газотурбінобудування «Зоря-Машпроект»), цілий ряд авіадвигунів (ВАТ «Мотор-Січ»), безредукторні електроприводи станцій радіолокацій (ХК «Укрспецтехніка»). Разом з тим, на всі перелічені агрегати Росія створює дублюючі виробництва.

«Часто відбувається відмова від українських комплектуючих, навіть у тих випадках, коли власне виробництво дорожче і якість є сумнівною», – сказав експерт.

За його словами, Росія розвиває виробництво двигунів ВК-2500, що може помітно підірвати позиції ВАТ «Мотор-Січ» на ринку. Також Росія розробляє виробництво газових турбін на своїй території, незважаючи на те, що економічно вигідніше купувати українські турбіни. «Ці приклади свідчать, що російська сторона активно розвиватиме замкнуте виробництво», - впевнений В.БАДРАК.

Експерт вважає, що деякі вузли і механізми Росія вироблятиме самостійно через 2-3 роки, а найскладніші - через 8-10 років.

В.БАДРАК назвав класичним прикладом зниження рівня співпраці участь українських підприємств в кооперації з виробництва літаків Су-30: якщо в 2000 році в цьому проекті брали участь більш як 40 українських заводів, то до кінця 2005 р. - лише два, а в перспективі Росія відмовиться від участі українських підприємств у цьому проекті взагалі.

Водночас він повідомив, що, за оцінками експертів Центру, кооперація зберігатиметься в тих проектах, які будуть вигідні РФ і матимуть перспективи на внутрішньому ринку України. Зокрема, Росія охоче пішла б на комплектування нового учбово-бойового літака Як-130 українськими двигунами у разі, якби цей літак використовувався в українській армії.

«Необхідно шукати нових партнерів», - наголосив В.БАДРАК. За його словами, є успішні приклади у створенні високоточної зброї - коли Росія відмовилася від спільного виробництва ракет «повітря-повітря» Р-27 і створила власне дрібносерійне виробництво, Україні довелося пропонувати свій товар напряму споживачам – Китаю, Індії, Алжіру – тим державам, які мають на озброєнні російські літаки Міг-29.

«На жаль, успішні випадки поодинокі, але логіка така, що іншого виходу для українських підприємств не залишається – перспективи з Європою ефемерні, з РФ – слизькі. Залишається шукати партнерів у третіх країнах під конкретні проекти» - вважає експерт.