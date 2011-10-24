Переговори Росії з ЄС щодо «Третього енергопакета» зайшли в глухий кут

Переговори Російської Федерації з Єврокомісією з «Третього енергопакета» зайшли в глухий кут.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні повідомив міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО в Москві.

«Наші переговори з Єврокомісією з питання, як у рамках Третього енергопакета могли бути враховані інтереси Росії як важливого постачальника енергоресурсів, зайшли у глухий кут. Наші пропозиції, які ми висували останні два роки, знехтувані Єврокомісією», - сказав С.ШМАТКО.

Він відзначив, що ця ситуація жодним чином не вплине на виконання РФ узятих на себе раніше зобов`язань щодо контрактів на постачання енергоресурсів.

Водночас російський міністр повідомив, що Росія прагнутиме диверсифікувати ринки збуту енергоносіїв.

«Ми прийняли рішення добиватися диверсифікації нашої роботи. Найближчим часом ми маємо намір точно сформулювати плани розвитку східного вектора російської енергополітики», - сказав він.

За його словами, йдеться про пошук нових партнерів на Сході, розвиток транспортної інфраструктури, реалізацію нових проектів, таких як будівництво потужностей з виробництва ЗПГ (зрідженого природного газу).

Окрім того, С.ШМАТКО повідомив, що Міненерго РФ має намір обговорити з Єврокомісією ситуацію, що склалася у зв`язку з проведенням обшуків. Він наголосив, що з цього питання має бути забезпечена правова експертиза і всі питання мають вирішуватися в рамках юридичних процедур.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив, що ЄС за допомогою Третього енергетичного пакета хоче одержати зниження ціни газу і зміну ціноутворення.

21 жовтня міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ заявив, що РФ розраховує, що Третій енергопакет не застосовуватиметься щодо російських проектів у ЄС.

Довідка УНІАН. «Третій енергетичний пакет», запропонований Єврокомісією ще в 2007 році, описує нові правила гри на європейському газовому ринку. Документ, зокрема, передбачає, що компанії - продавці газу й електрики не повинні володіти транспортними мережами, оскільки це призводить до штучного підвищення цін.

Окремо в документі прописано, що ці правила повинні застосовуватися не тільки до європейських компаній, а й до фірм з третіх країн, які працюють в ЄС.

У «Третьому енергетичному пакеті» також зазначається, що влада кожної європейської країни може відмовити компанії в праві входження на її внутрішній ринок у двох випадках: якщо компанія не відповідає вимогам розділення видобутку і транспорту або