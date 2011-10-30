Білоруська опозиція пройшла по Мінську з хрестами

Сьогодні в Білорусі опозиція традиційно відзначила ходою день вшанування предків – Дзяди. Це єдина акція білорускою опозиції, яку влада не присікає.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, близько тисячі людей взяли участь в мітингу, який відбувся в Куропатах, – місці масового знищення жертв тоталітаризму.

Учасники акції йшли з біло-червоно-білими прапорами і несли виготовлені перед початком акції дерев'яні хрести. Вони скандували гасла «Жыве Беларусь!»

Впродовж всього шляху учасників акції супроводжували співробітники міліції, проте інцидентів і затримань не було.

Виступаючи на мітингу, заступник голови Консервативно-Християнської партії БНФ Юрась БЕЛЄНЬКИЙ вказав на значну кількість молодих людей серед присутніх.

«Якщо у молоді є відчуття пам'яті щодо своїх предків і здатність жертвувати своїми силами для увічнення цієї пам'яті, це означає, що білоруська нація не загине», - переконаний він.

Ю.БЕЛЄНЬКИЙ заявив, що білоруським політикам потрібно мати мудрість.

«Рік тому, на такому ж мітингу в Куропатах, я закликав білоруських політиків не брати участь в президентських виборах, які проходили за сценарієм влади. Я попереджав їх, що на цих виборах неминучі провокації. Проте до наших слів ніхто не прислухався. Іноді мудрість полягає в тому, що потрібно відвернутися від ворога. Але в минулі вибори ніхто ні від кого не відвернувся, і зараз ми має те, що маємо», - зазначив Ю. БЕЛЄНЬКИЙ.

За його словами, хода під національною символікою в Куропатах надзвичайно важлива для духовного відродження білоруського народу.

«Коли ми були депутатами Верховної Ради, нам багато хто говорив, що білоруська мова, біло-червоно-білий прапор і герб «Погоня» – це не першочергові завдання, спочатку потрібно забезпечити матеріальний достаток людей. Проте зараз ми бачимо, що якщо немає духовності, якщо немає святинь, не може бути й матеріального благополуччя», - заявив політик.

Довідка УНІАН. Акція «Дзяди» має тривалу історію. У Куропатах 21 рік тому відбувся перший антирадянський мітинг, а 10 років тому акція стала опозиційною.

Жалобний мітинг в день вшанування предків не забороняється державою.

Традиційно демонстранти йдуть за маршрутом: проспект Незалежності – вулиця Калиновського – вулиця Сєдих – вулиця Карбишева – вулиця Гамарника – вулиця Мірошниченко.