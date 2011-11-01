Світ вступив у нову гонку ядерних озброєнь

Світ вже вступив у нову еру гонки ядерних озброєнь. Про це йдеться в доповіді про перспективи розвитку ядерних озброєнь, яку оприлюднила британська дослідницька група Trident Comission, заснована британо-американською організацією BASIC (British American Security Information Council).

Багато великих держави сьогодні реалізують програми модернізації існуючих та створення нових видів ядерних озброєнь та засобів їх доставки. У найближчі десять років на ці цілі в світі будуть витрачені сотні мільярдів доларів, цитує доповідь Лента.ру.

Найбільшими конкурентами в гонці озброєнь в найближче десятиліття будуть США і Росія, сукупні витрати яких на ядерну зброю та супутні області складуть, щонайменше, 770 мільярдів доларів. Зокрема, в найближче десятиліття США витратять на ядерні озброєння 700 мільярдів доларів. З цієї суми сто мільярдів доларів підуть на обслуговування та модернізацію існуючих засобів доставки (ракети, літаки, підводні човни). Ще 92 мільярди доларів США мають намір витратити на обслуговування та модернізацію вже існуючих ядерних боєголовок і підприємств з їх виробництва.

США також мають намір продовжити термін служби міжконтинентальних балістичних ракет Minuteman III і розробити нову балістичну ракету, побудувати 12 нових стратегічних атомних підводних човнів SSBN (X), перший з яких увійде до складу ВМС 2029 року, продовжити термін служби бомбардувальників B-52H Stratofortress до 2035 року, розробити новий дальній бомбардувальник і почати заміну існуючих крилатих ракет з ядерними боєголовками новими в 2025 році.

У свою чергу Росія до 2020 року витратить на розвиток власне ядерної тріади не менше 70 мільярдів доларів. Ці кошти підуть на розгортання нових мобільних комплексів РС-24 "Ярс", створення до 2018 року нової міжконтинентальної балістичної ракети з десятьма ядерними блоками, переоснащення стратегічних підводних човнів проекту 667БДРМ модернізованими ракетами "Синева" (ймовірно, мається на увазі "Лайнер" - Прим. Ленты.ру) та будівництво вісьмох підводних човнів проекту 955 "Борей". Крім того, як зазначає BASIC, в Росії ведеться проектування стратегічного атомного підводного човна п`ятого покоління.

До 2025 року на озброєння Росії стане новий стратегічний дальній бомбардувальник (ПАК ДА, перспективний авіаційний комплекс дальньої авіації). З 2013 року в Росії буде подвоєно виробництво балістичних ракет. Крім того, в найближчі десять років російські Збройні сили отримають десять бригад ядерних ракет малого радіусу дії (ймовірно, мається на увазі закупівля оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М", передбачена держпрограмою озброєнь 2011-2020 року - Прим. Ленты.ру).

Серед інших країн, що беруть участь в гонці ядерних озброєнь, Trident Comission зазначила Китай, Індію, Францію, Ізраїль, Пакистан і Північну Корею. Усі ці держави також займаються розробкою і виробництвом нових видів ядерної зброї. Зокрема, Китай розпочне розгортання мобільних комплексів DF-31A, Індія - балістичних ракет Agni-V, а Ізраїль завершить розробку ракет нового покоління Jericho-III з дальністю до 6,5 тисячі кілометрів.

У своїй доповіді група навмисне обійшла перспективи розвитку британських ядерних озброєнь, зосередившись лише на загальносвітових тенденціях.

Trident Comission була створена BASIC спеціально для оцінки необхідності поновлення ядерного арсеналу Великобританії, що складається з 160 боєголовок. Як засіб доставки ядерних боєзарядів Великобританія використовує балістичні ракети Trident D5.