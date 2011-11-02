В Аргентині потяг врізався в автобус: загинули семеро людей
22:45, 02 листопада 2011Світ
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Серед жертв – діти
В Аргентині в результаті зіткнення потягу і пасажирського автобуса загинули семеро осіб, із них п`ятеро дітей.
Як передає ИТАР-ТАСС, трагедія сталася на залізничному переїзді поблизу населеного пункту Санхітас в аргентинській провінції Сан-Луїс.
За словами очевидців, вантажний поїзд протаранив автобус, в якому перебувало 40 дітей, і протягнув його близько 200 метрів.
Постраждалим надається медична допомога. Щонайменше двоє осіб перебувають у тяжкому стані.
Міський голова Санхітаса Хорхе АНТУНЕС повідомив в ефірі місцевого радіо, що кількість жертв може зрости. Губернатор провінції Сан-Луїс Альберто Родрігес САА вже оголосив дводенну жалобу.
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