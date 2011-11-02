В Аргентині потяг врізався в автобус: загинули семеро людей

В Аргентині в результаті зіткнення потягу і пасажирського автобуса загинули семеро осіб, із них п`ятеро дітей.

Як передає ИТАР-ТАСС, трагедія сталася на залізничному переїзді поблизу населеного пункту Санхітас в аргентинській провінції Сан-Луїс.

За словами очевидців, вантажний поїзд протаранив автобус, в якому перебувало 40 дітей, і протягнув його близько 200 метрів.

Постраждалим надається медична допомога. Щонайменше двоє осіб перебувають у тяжкому стані.

Міський голова Санхітаса Хорхе АНТУНЕС повідомив в ефірі місцевого радіо, що кількість жертв може зрости. Губернатор провінції Сан-Луїс Альберто Родрігес САА вже оголосив дводенну жалобу.