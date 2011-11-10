В Єгипті ушосте за рік підірвали трубу, по якій йде газ в Ізраїль
09:15, 10 листопада 2011Світ
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Біля міста Ель-Ариш
Біля міста Ель-Ариш в Єгипті підірвано трубопровід, по якому надходить газ в Ізраїль та Йорданію. Це шостий такий випадок за рік, повідомляє Газета.Ruз посиланням на Reuters.
Повідомляється, що згідно з першими даними, це була диверсія. Роботу газопроводу довелося припинити.
За словами жителів Ель-Ариша, з міста було видно вогонь.
Останній раз газопровід підірвали наприкінці вересня.
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