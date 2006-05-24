Білорусь може приєднатися до ОДЕР-ГУАМ

Білорусь може приєднатися до «Організації за демократію і економічний розвиток – ГУАМ» (ОДЕР-ГУАМ) лише після демократичних перетворень в країні.

Таку думку висловив лідер об`єднаних демократичних сил Білорусі Олександр МІЛІНКЕВИЧ в ексклюзивному коментарі агентству УНІАН сьогодні телефоном.

«Перетворення ГУАМ в «Організацію за демократію і економічний розвиток – ГУАМ» свідчить про бажання країн активізувати регіональну співпрацю, але не обмежуватися нею. Крім того, Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова заявили про намір використовувати корисний взаємний досвід. Це позитивно», - сказав О.МІЛІНКЕВИЧ.

На його думку, членство Білорусі в ОДЕР можливе лише в результаті зміни керівництва країни і підтвердження демократичного вибору розвитку держави. «Сьогоднішнє керівництво країни ізолювало себе як від країн-сусідів, так і від країн - учасниць Євросоюзу. При демократичних перетвореннях Білорусь вимушена буде вибудовувати наново співпрацю з міжнародними організаціями», - додав лідер об`єднаних демократичних сил.

У свою чергу, екс-керівник виборчого штабу кандидата в президенти О.МІЛІНКЕВИЧА, лідер Партії комуністів Білоруської Сергій КАЛЯКІН вважає, що приєднання Білорусі до ОДЕР-ГУАМ можливе в тому разі, якщо ця організація доведе ефективність своєї діяльності і незалежно від того, хто керує білоруською державою. «Якщо ГУАМ доведе свою доцільність, то приєднання Білорусі можливе. І тут річ не в тому, хто керує державою. Поки ГУАМ є тільки політичною декларацією», - сказав С.КАЛЯКІН.

Лідер білоруських комуністів також вважає необгрунтованим «створення новомодних міжнародних організацій». «Міжнародна організація потрібна для відстоювання національних інтересів держави і своїх суб`єктів господарювання. Тільки отримання економічної вигоди може стати стимулом для членства в тій або іншій міжнародній організації», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, на пленарному засіданні саміту ГУАМ 23 травня президенти Грузії, України, Азербайджану і Молдови підписали декларацію про створення «Організації за демократію і економічний розвиток – ГУАМ», статут організації, а також спільну декларацію глав держав організацій з питань врегулювання конфліктів.