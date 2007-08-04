Затулін позивається до України до Європейського суду

Депутат Держдуми Російської Федерації Костянтин ЗАТУЛІН направив позов до Європейського суду з прав людини щодо відшкодування моральної шкоди з боку України у зв`язку з оголошенням його персоною нон-грата.

Про це він сьогодні заявив на прес-конференції в Києві, повідомляє кореспондент УНІАН.

За словами К.ЗАТУЛІНА, він оцінює моральну шкоду, завдану йому СБУ, в 100 тис. євро. Депутат Держдуми пояснив, що саме цю суму порадив йому вказати в позові його адвокат. При цьому К.ЗАТУЛІН запевнив, що якщо виграє справу, то всі гроші направить на підтримку російської освіти в Україні.

Крім того, він повідомив, що причиною подачі позову до Європейського суду став той факт, що Вищий адміністративний суд України визнав правомірним оголошення К.ЗАТУЛІНА персоною нон-грата на території України.

"Я переконався у тому, що в Україні боротися в судах із СБУ неможливо", - сказав депутат Держдуми. Він зазначив, що на даний момент чекає повідомлення про прийняття позову до провадження.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня 2006 р. СБУ заборонила в`їзд до України К.ЗАТУЛІНУ, який брав участь в акціях протесту проти проведення навчань під егідою НАТО у Феодосії. СБУ мотивувала це рішення діями і вчинками К.ЗАТУЛІНА, спрямованими на руйнування цілісності держави Україна.

16 травня 2007 року Вищий адміністративний суд України, розглянувши касаційну скаргу К.ЗАТУЛІНА і його адвоката на постанови Шевченківського районного суду Києва і Апеляційного суду Києва, підтвердив правомірність заборони СБУ на в`їзд К.ЗАТУЛІНА до України.