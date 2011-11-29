Сікорський може залишитися без крісла через ідею посилити інтеграцію з ЄС

Польські "праві" політики вимагають відставки Радослава СІКОРСЬКОГО з посади міністра закордонних справ через те, що, на їх думку, реалізація деяких його тез, які він виголосив під час промови у Берліні, приведуть до обмеження суверенітету Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили представники найбільшої опозиційної партії "Право і справедливість" (PiS) та створеної колишніми депутатами від цієї партії групи "Солідарна Польща", коментуючи виступ Р.СІКОРСЬКОГО у Німецькому товаристві закордонної політики.

Глава PiS Ярослав КАЧИНСЬКИЙ заявив, що озвучена Р.СІКОРСЬКИМ заява про можливість федерації в рамках ЄС порушує Конституцію Польщі та є підставою для притягнення міністра до відповідальності у найвищому в країні суді - Трибуналі стану (Trybunal stanu).

За його словами, реалізація ідеї федерації найвигідніша Німеччині, а Польща в такому разі опинилася б у "ситуації напівколоніальної держави, постачальника дешевої робочої сили".

"Якщо хочеться Європи, де такі елементи як закордонна чи фіскальна політика значною мірою буде віддана суперєвропейській державі, то це відмова від суверенності", - заявив в ефірі TVN24 прес-секретар PiS Адам ГОФМАН.

На думку депутата від PiS Йоахіма БРУДЗІНСЬКОГО, слова Р.СІКОРСЬКОГО свідчать про те, що "гарантом безпеки Польщі є повернення до IV Рейху, до гегемонії Берліна та Німеччини".

Водночас вчорашній виступ міністра позитивно оцінили представники партії "Союз лівих демократів" (SLD), яка є третьою найбільшою опозиційною партією в Сеймі після PiS та "Руху Палікота".

Польська Gazeta Wyborcza назвала промову Р.СІКОРСЬКОГО у ФРН найважливішою з часу виступу глави МЗС Владислава БАРТОШЕВСЬКОГО у німецькому парламенті у 1995 році, зауваживши, що виступ польського міністра позитивно сприйняли німецькі дипломати та експерти.

Згідно з оприлюдненою МЗС Польщі промовою міністра, він закликав владу ФРН зберегти єврозону, розвал якої матиме негативні наслідки не лише для держав-членів ЄС, але й для самої Німеччини.

"Найбільше загроза для безпеки та благополуччя Польщі на сьогодні, 28 листопада, - це не тероризм, не таліби, точно не є нею німецькі танки і навіть не російські ракети, розміщенням яких на кордонах ЄС погрожував Президент МЕДВЕДЄВ - найбільшою загрозою ... був би розвал зони євро", - сказав він.

Р.СІКОРСЬКИЙ зазначив, що експорт німецьких товарів до держав Євросоюзу, що вступили до об`єднання 2004 року, зріс з 15 млрд. євро (1993 рік) до 95 млрд. євро у 2010 році, зауваживши, що обсяги поставок своїх товарів у нові країни ЄС також збільшили інші держави західної Європи.

На переконання Р.СІКОРСЬКОГО, бездіяльність Німеччини, економіка якої є найсильнішою серед інших країн ЄС, матиме катастрофічні наслідки для європейського об`єднання.

"Я, мабуть, є першим в історії міністром закордонних справ Польщі, який це скаже: менше починаю боятися німецької міці, ніж німецької бездіяльності", - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ.

Міністр також озвучив низку ідей щодо реформування ЄС, які мають сприяти поглибленню інтеграції, серед яких об`єднання Єврокомісії з постійним представництвом Ради ЄС, обрання частини депутатів до Європарламенту за загальноєвропейськими списками, скорочення кількості єврокомісарів, закриття двох з трьох нинішніх бюро Європарламенту.

Водночас Р.СІКОРСЬКИЙ застеріг, що повноваження органів управління ЄС не повинні поширюватися на регулювання в країнах питань релігії, моралі та оподаткування.

Як повідомляв УНІАН, вперше офіційно за реформування Європейського Союзу на початку листопада ц.р. заявила канцлер ФРН Ангела МЕРКЕЛЬ, яка аргументувала свої слова необхідністю "відповідати на нові виклики світу, який змінюється".

Євросоюз зараз намагається подали боргові кризи Греції та Італії, глави урядів у листопаді подали у відставку.

Експерти зазначають, що проблеми із обслуговування боргів низки держав ЄС можуть привести до розвалу єврозони, а це може спричинити розкол у Євросоюзі та дуже негативно вплине на світову економіку.