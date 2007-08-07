Таїланд придбає 96 українських бронетранспортерів для війни з ісламістами
04:38, 07 серпня 2007Світ
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Тип БТР та їх оснащення не розкриваються
Уряд Таїланду має намір придбати 96 українських БТР для боротьби з повстанцями, повідомляє AFP. Бронетранспортери загальною вартістю 4 мільярди батів (133 мільйони доларів) планується використати в контртерористичних операціях і для супроводу конвоїв з військовими і цивільними вантажами в південних провінціях країни, де ведуться бойові дії проти ісламських повстанських угруповань. Тип БТР і їх оснащення не розкриваються.
Бронетранспортери мають забезпечити захист солдатів і важливих вантажів від придорожніх мін і фугасів та обстрілу із стрілецької зброї. Як зазначає AFP, кількість загиблих від дій терористів на півдні Тайланду сягає 2400 осіб, крім того, кілька тисяч осіб поранено.
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