Таїланд придбає 96 українських бронетранспортерів для війни з ісламістами

Уряд Таїланду має намір придбати 96 українських БТР для боротьби з повстанцями, повідомляє AFP. Бронетранспортери загальною вартістю 4 мільярди батів (133 мільйони доларів) планується використати в контртерористичних операціях і для супроводу конвоїв з військовими і цивільними вантажами в південних провінціях країни, де ведуться бойові дії проти ісламських повстанських угруповань. Тип БТР і їх оснащення не розкриваються.

Бронетранспортери мають забезпечити захист солдатів і важливих вантажів від придорожніх мін і фугасів та обстрілу із стрілецької зброї. Як зазначає AFP, кількість загиблих від дій терористів на півдні Тайланду сягає 2400 осіб, крім того, кілька тисяч осіб поранено.

Лента.ру