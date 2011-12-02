До теракту у мінському метро виконавця підштовхнули дії міліції?

20:13, 02 грудня 2011
Світ
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Засуджений хотів на лаву підсудних?

Виконавець теракту в мінському метро 11 квітня цього року Дмитро КОНОВАЛОВ планував скоїти великий теракт влітку 2011 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив сьогодні на прес-конференції перший заступник голови Слідчого комітету Андрій ШВЕД.

Він нагадав, що рано вранці 9 квітня Д.КОНОВАЛОВА було дактилоскоповано за місцем проживання, після цього вже з готовою бомбою він залишив будинок і 10 квітня прибув до Мінська.

«Поштовхом до швидкого завершення роботи зі створення бомби стало запрошення Д.КОНОВАЛОВА до районного відділу внутрішніх справ 4 квітня для дактилоскопії. Якби, скажімо, 4 квітня не було цієї дії, то, відповідно, він би не закривався у підвалі, не завершував би прискореними темпами роботу з підготовки вибухового пристрою», - сказав А.ШВЕД.

На думку першого заступника голови Слідчого комітету Білорусі, якби працівники правоохоронних органів не прийшли додому до Д.КОНОВАЛОВА, він і надалі уникав би дактилоскопії.

«Але він вже розумів, що коло замкнулося», - додав А.ШВЕД.

Він також розповів, що конкретного плану дій після здійснення теракту в мінському метро у Д.КОНОВАЛОВА і В.КОВАЛЬОВА не було.

«Згідно з матеріалами справи, Д.КОНОВАЛОВ кілька разів висловлював думку про самогубство, демонстрував своєму близькому другові В.КОВАЛЬОВУ якісь пігулки, нібито від яких він міг померти. До речі, ми їх досліджували - це звичайні медичні пігулки, які не могли спричинити у розумних дозах його смерть», - сказав А.ШВЕД.

У свою чергу, заступник генпрокурора Білорусі Олексій СТУК, який підтримував державне звинувачення на процесі, сказав, що Д.КОНОВАЛОВ прагнув опинитися на лаві підсудних, з`явитися у вигляді терориста-одинака і одержати за заслугами, що він і одержав.

Довідка УНІАН. Вибух у Мінську прогримів 11 квітня увечері в час “пік” на пересадковій станції метро "Жовтнева". Теракт забрав життя 15 чоловік, більш як 200 були госпіталізовані. Через добу після вибуху білоруські спецслужби затримали підозрюваних у тероризмі Д.КОНОВАЛОВА і В.КОВАЛЬОВА. Суд над ними почався 15 вересня.

30 листопада Верховний Суд Білорусі засудив Д.КОНОВАЛОВА і В.КОВАЛЬОВА до розстрілу, визнавши їх винними в організації вибуху на станції метро «Жовтнева» в Мінську 11 квітня 2011 року.

Вирок не оскаржується. Долю осуджених може змінити тільки Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО, якому вони мають право подати апеляцію.

 

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