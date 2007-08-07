Данія виводить свої війська з Іраку

Данський батальйон, який перебуває у складі коаліційних сил в Іраку, залишає цю країну. Про це повідомляє news.ru з посиланням на прес-секретаря оперативного командування данської армії Ханса ВЕДХОЛЬМА.

Чисельність данського контингенту, який перебуває в Іраку з 2003 року, становила 450 чоловік. За час перебування в Іраку загинули вісім данських військовослужбовців.

За даними прес-секретаря, деякі солдати вже повернулися на батьківщину, решта поки що перебувають на території Кувейту.

Водночас, як повідомляє Радіо «Свобода», в Багдаді введено обмеження на пересування автотранспорту - аби уникнути можливих терактів.

Іракські сили безпеки посилили контроль за дорогами, що ведуть в передмістя аль-Казімія, де розташована шиїтська святиня, куди з нагоди свята прямують паломники.