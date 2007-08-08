Російський фрегат поплив на маневри НАТО

Сторожовий корабель Чорноморського флоту "Ладный" візьме участь в середземноморських маневрах ВМС НАТО "Активні зусилля", повідомляється на сайті міністерства оборони Росії.

Наразі сторожовик (протичовновий фрегат за класифікацією НАТО), пройшовши Босфор і Дарданелли, зайшов з візитом до турецької військово-морської бази Акзас-Караагач, де екіпаж пройде курс теоретичної підготовки. Корабель затримається в Туреччині до 11 серпня.

Сторожовий корабель "Ладный" проекту 1135 ввійшов до складу ВМФ СРСР 1978 року. Водотоннажність корабля близько 4000 тонн, довжина 123 метри, ширина 14,2 метра. Швидкість повного ходу - 32,5 вузла, дальність плавання економічним ходом - 5000 миль. Корабель має газотурбінну головну енергетичну установку загальною потужністю 36000 кінських сил.

Озброєння СКР складається з протичовнового ракетного комплексу "Розтруб", двох спарених 76-міліметрових артустановок, ЗРК "Оса", двох зенітних автоматів, вісьмох торпедних труб калібром 533 міліметри і реактивних бомбометів.

Лента.ру