Анархісти взяли відповідальність за замах на голову Deutsche Bank

02:16, 09 грудня 2011
Світ
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FAI відома кількома такими акціями

ІталійськаанархістськаорганізаціяFAIвзяланасебевідповідальністьзаспробузамахунакерівниканімецькогоDeutsche BankЙозефаАкермана.

Про цеповідомиливчетвер владаІталіїта Німеччини.Бандерольнаім'яАккермана, що міститьвибуховийпристрій, булавиявлена​​на поштіу Франкфурті усереду.Пристрійзнешкодилаполіція.

УгрупованняFAIвідома низкоюподібнихакційпроти банківта іноземнихпосольств.У 2010 роцідвоє людейотрималипоранення,відкриваючипоштовівідправлення,посланіанархістами вдиппредставництваЧиліта ШвейцаріївРимі.

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