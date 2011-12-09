Анархісти взяли відповідальність за замах на голову Deutsche Bank

FAI відома кількома такими акціями

ІталійськаанархістськаорганізаціяFAIвзяланасебевідповідальністьзаспробузамахунакерівниканімецькогоDeutsche BankЙозефаАкермана.



Про цеповідомиливчетвер владаІталіїта Німеччини.Бандерольнаім'яАккермана, що міститьвибуховийпристрій, булавиявлена​​на поштіу Франкфурті усереду.Пристрійзнешкодилаполіція.



УгрупованняFAIвідома низкоюподібнихакційпроти банківта іноземнихпосольств.У 2010 роцідвоє людейотрималипоранення,відкриваючипоштовівідправлення,посланіанархістами вдиппредставництваЧиліта ШвейцаріївРимі.

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