Анархісти взяли відповідальність за замах на голову Deutsche Bank
02:16, 09 грудня 2011Світ
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FAI відома кількома такими акціями
ІталійськаанархістськаорганізаціяFAIвзяланасебевідповідальністьзаспробузамахунакерівниканімецькогоDeutsche BankЙозефаАкермана.
Про цеповідомиливчетвер владаІталіїта Німеччини.Бандерольнаім'яАккермана, що міститьвибуховийпристрій, булавиявленана поштіу Франкфурті усереду.Пристрійзнешкодилаполіція.
УгрупованняFAIвідома низкоюподібнихакційпроти банківта іноземнихпосольств.У 2010 роцідвоє людейотрималипоранення,відкриваючипоштовівідправлення,посланіанархістами вдиппредставництваЧиліта ШвейцаріївРимі.
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