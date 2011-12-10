КПРФ заявила про нелегітимність виборів у Росії

Комуністична партія Російської федерації заявляє про нелегітимність виборів до Держдуми РФ, йдеться на офіційному сайті партії.

«КПРФ заявляє, що минулі вибори до Державної думи були нечесними і невільними. Ми вважаємо їх нелегітимними, як з морального, так і з політичного погляду. Ні президент МЕДВЕДЄВ, ні прем`єр-міністр ПУТІН не забезпечили гарантованих Конституцією умов для проведення чесних і демократичних виборів у країні», - йдеться в заяві.

КПРФ також не визнає оголошених результатів виборів у республіках Мордовія, Дагестан, Чечня, Інгушетія. «Ми відзначаємо, що розширюється зона масових порушень і фальсифікацій. Серед таких територій Тамбовська, Саратовська, Ростовська, Тульська області, Краснодарський край, Санкт-Петербург і столичний регіон», - вважають у партії.

При цьому КПРФ підготувала заяви і звернення в суди, в правоохоронні органи щодо порушень на виборах.

“Усі ці факти й імена посадовців, пов`язаних з незаконними діяннями, оприлюднять у спеціальній «Чорній книзі», яку КПРФ опублікує за підсумками виборів”, - наголошується в заяві.

КПРФ висловлює недовіру і вимагає відставки голови Центральної виборчої комісії Володимира ЧУРОВА, а також створити парламентську комісію з розслідування порушень під час виборів.