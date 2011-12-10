КПРФ заявила про нелегітимність виборів у Росії
Бунт проти Путіна та Медведєва?
Комуністична партія Російської федерації заявляє про нелегітимність виборів до Держдуми РФ, йдеться на офіційному сайті партії.
«КПРФ заявляє, що минулі вибори до Державної думи були нечесними і невільними. Ми вважаємо їх нелегітимними, як з морального, так і з політичного погляду. Ні президент МЕДВЕДЄВ, ні прем`єр-міністр ПУТІН не забезпечили гарантованих Конституцією умов для проведення чесних і демократичних виборів у країні», - йдеться в заяві.
КПРФ також не визнає оголошених результатів виборів у республіках Мордовія, Дагестан, Чечня, Інгушетія. «Ми відзначаємо, що розширюється зона масових порушень і фальсифікацій. Серед таких територій Тамбовська, Саратовська, Ростовська, Тульська області, Краснодарський край, Санкт-Петербург і столичний регіон», - вважають у партії.
При цьому КПРФ підготувала заяви і звернення в суди, в правоохоронні органи щодо порушень на виборах.
“Усі ці факти й імена посадовців, пов`язаних з незаконними діяннями, оприлюднять у спеціальній «Чорній книзі», яку КПРФ опублікує за підсумками виборів”, - наголошується в заяві.
КПРФ висловлює недовіру і вимагає відставки голови Центральної виборчої комісії Володимира ЧУРОВА, а також створити парламентську комісію з розслідування порушень під час виборів.