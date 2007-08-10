У Брюсселі заборонили антиісламську ходу
22:43, 10 серпня 2007Світ
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У день пам`яті жертв терактів 11 вересня
Влада Брюсселя відмовила кільком європейським рухам у дозволі провести в "столиці Євросоюзу" 11 вересня, яке в США відзначається як день пам`яті жертв терактів 2001 року, ходу під гаслом "Стоп ісламізації Європи/Стоп ісламові", повідомила у п`ятницю газета "Суар".
За інформацією видання, столична адміністрація мотивувала відмову побоюваннями, що демонстрація може спровокувати мусульманське населення Брюсселя на акцію у відповідь, що, в свою чергу, загрожує сутичками між маніфестантами.
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