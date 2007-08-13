Жертвами повеней у Китаї стали десятки людей

Не менше 48 чоловік загинули, кілька десятків числяться зниклими безвісти внаслідок сильних повеней на північному заході Китаю. Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

Власті провінції Шеньсі, де відзначаються найбільші руйнування, створили спеціальні табори, куди переміщено близько 420 тис. жителів зі своїх зруйнованих будинків. Армійські підрозділи сприяють рятувальним операціям, що проводяться. На даний момент загальні економічні збитки провінції від повеней перевищують 30 млн. доларів.

Усього ж по країні за сім місяців поточного року від стихійних лих загинули понад 1,2 тис. чоловік, 239 вважаються зниклими безвісти.