Канада підтримала Тимошенко

Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Канади Джон БЕЙРД з «глибоким занепокоєнням» дізнався про те, що Апеляційний суд Києва залишив чинним вирок колишньому прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО.

«Канада стурбована тим, як українська влада здійснювала арешт, суд, засудження та процес розгляду апеляції Юлії ТИМОШЕНКО. Очевидна політична упередженість та свавілля судового процесу у цій та іншій справах перешкоджають політичному розвитку України. Безумовно те, що законна та активна опозиція є життєво-важливою складовою ефективної демократії», - йдеться у заяві Дж.БЕЙРДА, оприлюдненій на сайті міністерства.

«Існують чіткі ознаки того, що судовий процес не відповідав міжнародно-визнаним нормам справедливості, прозорості та належної правової процедури», - наголосив глава МЗС Канади.

Дж.БЕЙРД повідомив, що «Канада продовжує закликати українську владу зміцнити незалежність та компетенції судової системи... Вони є необхідними для того, щоб Україна змогла стати мирним, демократичним та заможним суспільством, як вона того прагне, а Канада продовжуватиме підтримувати її зусилля у цьому напрямку», - сказав міністр закордонних справ.