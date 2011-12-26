Член уряду загинув через екстремальні секс-ігри

Член уряду Аргентини Іван Хейн, якого знайшли мертвим минулого вівторка у готелі Radisson в Монтевідео, загинув під час небезпечної секс-гри, повідомляє РИА "Новости" з посиланням на ЗМІ Уругваю. Хейн був заступником секретаря зовнішньої торгівлі Аргентини і брав участь у саміті MERCOSUR в уругвайській столиці.

Суддя Хомер Так Коста повідомив журналістам, що в момент смерті Хейн знаходився в кімнаті один. Його знайшли голим, зі слідами сперми на тілі, повішеним на власному ремені, який був прив`язаний до поперечини шафи. У зв`язку з Різдвом та новорічними святами, а також січневими канікулами, слідство відкладене до лютого.

Тим часом поліцейські неофіційно повідомили журналістам, що домінуючою є версія випадкової загибелі чиновника в результаті "сексуальної асфіксії", при якій обмежується доступ кисню в легені і до головного мозку для посилення відчуттів, пов`язаних із сексуальною розрядкою. За їхніми словами, досить імовірно, що "в процесі часткового самоудушення Хейн не розрахував сили і не зміг контролювати ситуацію".

Учасники саміту Південноамериканського спільного ринку MERCOSUR дізналися про смерть Хейна в той момент, коли президенти мали намір позувати для офіційного фото. Цей захід, як і урочисте підписання угоди про вільну торгівлю блоку південноамериканських країн з Палестиною, було відкладено на деякий час. Дізнавшись про загибель заступника секретаря із зовнішньої торгівлі, президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер так розхвилювалася, що їй знадобилася медична допомога.

33-річний Іван Хейн був "економістом-зіркою" аргентинського уряду. Після інавгурації президента Аргентини 10 грудня він був призначений заступником глави зовнішньоторговельного відомства, що діє в рамках Міністерства економіки. Хейн був представником держави в раді директорів підприємства "Аргентинський алюміній". Він з відзнакою закінчив економічний факультет університету Буенос-Айреса. Свого часу був одним з лідерів молодіжної проурядової організації "Ла-Кампора".

Тіло Івана Хейна було поховано в Буенос-Айресі. Похоронами займалася його наречена Луана Вольновіч, з якою він жив останні три роки. Свої співчуття їй висловила під час особистої зустрічі президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер. Попрощатися з Хейном прийшли багато політиків, громадських діячів, у тому числі глава кабінету міністрів Аргентини Хуан Мануель Абаль Медина.