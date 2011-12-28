Суд заборонив перевіряти ув'язнених на незайманість

Суд у Каїрі заборонив перевірки на незайманість жінок, які перебувають у військових в'язницях. "Суд постановляє, що процедури перевірки на незайманість у військових в'язницях повинні бути припинені", - заявив глава Каїрського адміністративного суду, слова якого наводить Reuters.



Рішення було ухвалене після звернення учасниці акції протесту Саміри Ібрагім. Вона звинуватила єгипетських військових у тому, що вони змусили її пройти таку перевірку після того, як вона була затримана в березні на акції протесту на площі Тахрір.



Учасники акцій протесту вимагали, щоб влада кримінально покарала всіх відповідальних за такі перевірки. Правозахисники кажуть, що єгипетські військові широко використовують подібну практику по суті як покарання.



Раніше військова рада, яка керує Єгиптом після повалення Хосні Мубарака, оголосила про початок розслідування тверджень про те, що під час придушення масових заворушень у березні цього року солдати нібито влаштовували перевірки на незайманість затриманих жінок. Один з єгипетських генералів визнав факт проведення перевірок, але сказав, що вони проводилися для того, щоб жінки пізніше не заявляли, що їх згвалтували.



Правозахисники стверджують, що перевірки є формою насильства, а пояснення генерала з погляду закону просто абсурдні.