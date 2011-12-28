Туреччина дала Москві дозвіл на будівництво Південного потоку

Росія досягла домовленості з Туреччиною про отримання остаточного дозволу на будівництво газопроводу "Південний потік", повідомляє Reuters з посиланням на турецьких офіційних осіб.

За даними агентства, угода була підписана у вівторок в Анкарі на зустрічі міністра енергетики і природних ресурсів Туреччини Танера ЙИЛДИЗА і голови російського газового монополіста ВАТ "Газпром" Олексія МІЛЛЕРА.

Відповідний меморандум планується підписати в середу в Москві.

"Підписи з деяких питань будуть поставлені сьогодні, зокрема під меморандумом, що дозволяє будівництво "Південного потоку", - сказав чиновник.

"Газпром" у вівторок повідомив, що узгодив із Туреччиною основні комерційні умови поставок російського газу до республіки в 2012 році.

За інформацією "Газпрому", О.МІЛЛЕР і Т.ЙИЛДИЗ відзначили успішну експлуатацію газопроводу "Блакитний потік". Турецька сторона високо оцінила готовність "Газпрому" в разі необхідності оперативно покривати дефіцит газу місцевих споживачів, поставляючи додаткові обсяги за цим маршрутом, передає РІА “Новости”.

Довідка УНІАН. Проект "Південний потік" передбачає будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря з Росії до країн Південної і Центральної Європи. Передбачається, що він складатиметься з чотирьох ниток по 15,57 мільярда кубометрів кожна. Перша має бути введена в експлуатацію в грудні 2015 року, виведення газопроводу на повну потужність (63 мільярди кубометрів) очікується до 2018 року. Орієнтовна вартість створення "Південного потоку" становить 15,5 мільярда євро, з яких 10 мільярдів припадає на морську ділянку, а 5,5 мільярда - на сухопутну.

Російський-турецька співпраця в газовій сфері почалася в 1984 році, коли уряди Туреччини і СРСР підписали угоду про постачання природного газу до республіки. У 2010 році "Газпром" експортував до Туреччини 18 мільярдів кубометрів природного газу, який надходив за двома напрямами - Трансбалканським газопроводом і газопроводом "Блакитний потік". Туреччина є другою країною за обсягами закупівлі російського газу після Німеччини.

Газопровід "Блакитний потік" доповнює газотранспортний коридор із Росії до Туреччини через територію України, Молдови, Румунії та Болгарії. "Блакитний потік" істотно підвищує надійність поставок газу до Туреччини і вносить значний внесок у розвиток газового ринку країни.