Ізраїль оголосив персоною нон-грата військового аташе Росії

Ізраїль оголосив персоною нон-грата російського військового аташе. Як пише "Гаарец", це сталося ще чотири місяці тому, однак джерело видання в місцевому МЗС повідомило про подію тільки зараз. Ім'я вигнаного російського дипломата при цьому не назване.



Згідно з цією інформацією, росіянина видворили з Ізраїлю у відповідь на аналогічні дії з боку Росії: ще 14 травня 2011 року на батьківщину був змушений виїхати Вадим Лейдерман, який працював військовим аташе в ізраїльському посольстві Москви. Його оголосили персоною нон-грата за збір секретної інформації та лобіювання продукції ізраїльських компаній.



Як пише "Гаарец", після висилки Лейдермана в ізраїльському керівництві стався конфлікт: військові наполягали на симетричній відповіді росіянам, але МЗС не хотів роздмухувати скандал.



За словами джерела видання в МЗС Ізраїлю, обидві країни без широкого розголосу вже призначили нових військових аташе, однак ці дипломати змушені працювати в умовах найсуворіших обмежень. Зокрема, повідомляється, що ізраїльський дипломат у Москві за кілька місяців роботи зміг провести переговори лише з кількома представниками міністерства оборони РФ.



Висилка Лейдермана, нагадує Лента.ру, викликала дипломатичний скандал. Ізраїльтяни тоді оголосили, що вона була нічим не виправдана, а росіяни наполягали, що аташе буквально зловили за руку в момент отримання секретних документів від громадянина Росії.