Ізраїль оголосив персоною нон-грата військового аташе Росії

12:40, 02 січня 2012
Світ
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Спливла підзабута історія

Ізраїль оголосив персоною нон-грата російського військового аташе. Як пише "Гаарец", це сталося ще чотири місяці тому, однак джерело видання в місцевому МЗС повідомило про подію тільки зараз. Ім'я вигнаного російського дипломата при цьому не назване.

Згідно з цією інформацією, росіянина видворили з Ізраїлю у відповідь на аналогічні дії з боку Росії: ще 14 травня 2011 року на батьківщину був змушений виїхати Вадим Лейдерман, який працював військовим аташе в ізраїльському посольстві Москви. Його оголосили персоною нон-грата за збір секретної інформації та лобіювання продукції ізраїльських компаній.

Як пише "Гаарец", після висилки Лейдермана в ізраїльському керівництві стався конфлікт: військові наполягали на симетричній відповіді росіянам, але МЗС не хотів роздмухувати скандал.

За словами джерела видання в МЗС Ізраїлю, обидві країни без широкого розголосу вже призначили нових військових аташе, однак ці дипломати змушені працювати в умовах найсуворіших обмежень. Зокрема, повідомляється, що ізраїльський дипломат у Москві за кілька місяців роботи зміг провести переговори лише з кількома представниками міністерства оборони РФ.

Висилка Лейдермана, нагадує Лента.ру, викликала дипломатичний скандал. Ізраїльтяни тоді оголосили, що вона була нічим не виправдана, а росіяни наполягали, що аташе буквально зловили за руку в момент отримання секретних документів від громадянина Росії.

 

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