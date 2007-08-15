Близько 200 чоловік загинули під час вибухів в Іраку

Не менше 175 чоловік загинули і понад 200 дістали поранення вчора під час вибухів в іракському місті Катанія.

Як передає радіо «Свобода», смертники підірвали заміновані вантажівки в районі, де живе курдська община єзидів - послідовників особливої релігійної течії.

Це один з найкривавіших нападів за чотири роки війни в Іраку.

Ще не менше 10 чоловік загинули вчора на околицях Багдада, де був підірваний міст, який веде на північ країни.