Близько 200 чоловік загинули під час вибухів в Іраку
09:40, 15 серпня 2007Світ
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Ще стільки ж - поранені
Не менше 175 чоловік загинули і понад 200 дістали поранення вчора під час вибухів в іракському місті Катанія.
Як передає радіо «Свобода», смертники підірвали заміновані вантажівки в районі, де живе курдська община єзидів - послідовників особливої релігійної течії.
Це один з найкривавіших нападів за чотири роки війни в Іраку.
Ще не менше 10 чоловік загинули вчора на околицях Багдада, де був підірваний міст, який веде на північ країни.
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