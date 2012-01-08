В Іспанії збагнули, як гроші випливають з-під носа

Уряд Іспанії вирішив посилити боротьбу з ухиленням від сплати податків. Зокрема, відтепер буде заборонено робити великі покупки за готівку - тільки шляхом контрольованих податковим відомством банківських переказів, - повідомляє кореспондент Радіо Свобода.



Вважається, що вжиті заходи дозволять лише цього року отримати додатково в казну понад 8 мільярдів євро. Під особливий контроль буде поставлена ​​сфера продажу житла. Заступник прем'єр-міністра Іспанії Сорайя Саєнс де Сантамарія заявив:



"Ми прийняли план боротьби з несплатою податків, який, зокрема, передбачає більший контроль з боку нашої митної служби за потоком готівки через кордон. Виручені кошти підуть на боротьбу з бюджетним дефіцитом".



Фахівці в галузі нерухомості зазначають, що цей захід торкнеться, зокрема, росіян, багато з яких, при придбанні нерухомості на курортах Іспанії, воліють розплачуватися привезеною з собою готівкою, минаючи банки - російські та іспанські. Відповідно, продавці не декларують отримані гроші і уникають оподаткування.