До казахського парламенту балотуються 7 партій

Опозиція обіцяє дати бій

УКазахстані сьогодні позачерговівиборидомажилісу(нижньоїпалати) парламенту.



98мандатіввиборюютьсім політичнихпартій.Дляпроходженняїм требаподолати7-відсотковийбар'єр.



Заходомголосування стежитимутьпонад 800міжнароднихспостерігачів.



За заявоюЦентрвиборчкому, іноземніспостерігачібезобмеженьбудуть допущенідо містаЖанаозенМангістауськоїобласті,деврезультатімасовихзаворушень16 груднязагинули17 людей.



НапередоднідняголосуваннялідериопозиційноїЗагальнонаціональноїсоціал-демократичноїпартіїпригрозилививестилюдейнавулиці 17січня, якщорезультатиголосування будутьфальсифіковані,зауважуєРадіоСвобода.

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