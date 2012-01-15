До казахського парламенту балотуються 7 партій
09:17, 15 січня 2012Світ
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Опозиція обіцяє дати бій
УКазахстані сьогодні позачерговівиборидомажилісу(нижньоїпалати) парламенту.
98мандатіввиборюютьсім політичнихпартій.Дляпроходженняїм требаподолати7-відсотковийбар'єр.
Заходомголосування стежитимутьпонад 800міжнароднихспостерігачів.
За заявоюЦентрвиборчкому, іноземніспостерігачібезобмеженьбудуть допущенідо містаЖанаозенМангістауськоїобласті,деврезультатімасовихзаворушень16 груднязагинули17 людей.
НапередоднідняголосуваннялідериопозиційноїЗагальнонаціональноїсоціал-демократичноїпартіїпригрозилививестилюдейнавулиці 17січня, якщорезультатиголосування будутьфальсифіковані,зауважуєРадіоСвобода.
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