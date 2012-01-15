В Іраку бойовики атакують будинок поліції

Вбито не менше 5 осіб

У містіРамадіназаході Іракугрупабойовиків, середякихбуло кількасмертників, напаланабудинок місцевогоуправлінняполіції,повідомляєРадіоСвобода.



За останнімиповідомленнями, підірівалисящонайменшедва смертникиі кільказамінованихавтівок.Потімбойовикипішлинаштурм.Бій умісті триває, до центруРамадіперекинутідодаткові нарядиполіціїта армійськіпідрозділи.



За попереднімиданими, вбитощонайменше5 осіб,є поранені.



У будинкуполіціїрозташована в'язниця, вякій утримуютьбойовиків, пов'язаних з «Аль-Каїдою».Можливо, напад- спробазвільнитиїх.

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