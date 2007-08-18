Президент Греції розпустив парламент

Сьогодні в Афінах обнародуваний указ Президента Греції Каролоса ПАПУЛЬЯСА про розпуск парламенту, який дав офіційний старт передвиборчій кампанії.

Президент розпустив парламент після відповідного прохання, поданого прем`єр-міністром і главою парламентської більшості Костасом КАРАМАНЛІСОМ. Дострокові вибори призначено на 16 вересня - за півроку до закінчення чотирирічних повноважень уряду, обраного у 2004 році.

"Національні інтереси вимагають негайного звернення до народу і негайного проголошення виборів", - так почав свою промову перед парламентською більшістю правоцентристської партії "Нова Демократія" прем`єр-міністр К.КАРАМАНЛІС. У "Нової Демократії" зараз 165 місць в 300-місцевому однопалатному парламенті Греції, але К.КАРАМАНЛІС добивається значної більшості для проведення подальших реформ.

За грецькими законами дострокові вибори можуть бути призначені лише у разі виникнення якоїсь загальнонаціональної проблеми, яку потрібно вирішити невідкладно. Такою проблемою К.КАРАМАНЛІС назвав формування бюджету наступного року, в якому буде передбачено розширення асигнувань на соціальні потреби, а також перегляд ряду статей Конституції, зокрема, відміну державної монополії на вищу освіту.