Президент ПАРЄ: позбавлення повноважень – це остання зброя

Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Жан-Клод МІНЬОЙН не підтримує позбавлення повноважень української делегації в Асамблеї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Страсбурзі.

“Для мене позбавлення повноважень – це остання зброя, коли всі дороги вже пройдені”, - сказав він.

“Саме тому я не підтримав сьогодні цю пропозицію”, - додав Ж.-К.МІНЬЙОН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні група Європейської народної партії в ПАРЄ пропонувала позбавити українську делегацію повноважень через те, що як мінімум три члени української делегації, заявлені як представники опозиції, на сьогодні представляють правлячу в Україні партію.

Це прохання не було підтримано ПАРЄ.