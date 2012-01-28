У Казахстані заарештували організаторів мітингу опозиції

Суд в Алмати виніс постанову про арешт на 15 діб організаторів несанкціонованого мітингу протесту казахстанської опозиції проти результатів парламентських виборів і арештів активістів опозиції у зв`язку з розслідуванням справи про події в місті Жанаозен.

Як повідомляє радіо «Свобода»,лідери Об`єднаної соціал-демократичної партії Казахстану Булат АБІЛОВ і Аміржан КОСАНОВ були визнані винними у порушенні закону про проведення мітингів і демонстрацій.

Б.АБІЛОВ одержав ще троє діб арешту за неповагу до суду.

Голову партії Жармахана ТУЯКБАЯ оштрафовано.

На мітинг зібралися близько тисячі осіб. Основні вимоги опозиції: скасування результатів виборів, розпуск парламенту, звільнення політв`язнів і вихід Казахстану з Єдиного економічного простору з Росією і Білоруссю.