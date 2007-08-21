Єврокомісія не знає як реагувати на польоти російських бомбардувальників

Єврокомісія має намір обговорити з державами-членами Євросоюзу рішення Росії про відновлення постійного бойового чергування її стратегічної авіації. "Це стосується європейської політики безпеки, і цю ситуацію нам необхідно обговорювати з державами-членами (Євросоюзу)", - сказала представник Єврокомісії Антонія Мохан (Antonia Mochan).

"Таким чином, у мене немає якоїсь специфічної реакції з боку Єврокомісії", - додала вона.

Наприкінці минулого тижня Володимир Путін заявив, що Росія відновлює польоти стратегічної авіації у віддалених регіонах на постійній основі, перервані в 1992 році в односторонньому порядку.

РІА "Новости"