Німеччина і США повертаються до атомної енергетики

Оператори німецьких енергомереж - компанії Tennet, 50 Hertz, Amprion і EnBW - прийняли рішення запустити кілька зупинених атомних реакторів, щоб відвернути можливе перевантаження мереж через збільшене споживання енергії. Цю інформації в інтерв'ю Handelsblatt підтвердила представник компанії Tennet.



Такого рішення чотири оператори німецьких енергомереж дійшли ввечері 7 лютого. Підключення резервів знадобилося у вечірні години 8 лютого. У компанії Tennet та Вищому федеральному агентстві з електрики, телекомунікацій, пошті і залізниці ФРН (BNetzA) зазначили, що це "превентивний захід". Чи будуть резервні реактори задіяні і далі, компанії повинні вирішити на подальшій нараді.



Вдатися до німецьких резервів операторам енергомереж довелося не тільки через холодну погоду, яка викликала збільшення попиту, але також через те, що частину енергії довелося експортувати до Франції, де відчувається дефіцит, а також через проблеми з постачанням російського газу. У Німеччині достатньо запасів газу, щоб виробляти енергію, зауважує Лента.ру, однак сховища розташовані на півночі країни, а найскладніша ситуація з енергією складається на півдні. При цьому транспортування забирає кілька днів.



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Американський регулятор вперше з 1978 року схвалив будівництво в США нового атомного реактора, повідомляє Associated Press.



Більшість членів американської Комісії з управління діяльності в галузі атомної енергетики (NRC) проголосували за надання ліцензії компанії Southern Co на будівництво двох енергоблоків для атомної електростанції (АЕС) імені Ельвіна Вогтла в штаті Джорджія. Очікується, що повністю завершені ці реактори будуть в 2016 і 2017 роках відповідно.



Останній раз NRC давала "добро" на будівництво реактора в 1978 році - за рік до аварії на АЕС в штаті Пенсільванія. Тоді сталося часткове розплавлення ядерного палива. І хоча інцидент не призвів до людських жертв або істотної шкоди для довкілля, в США почалася широкомасштабна кампанія, результатом якої стала поступова відмова від будівництва нових енергоблоків, зазначає РІА "Новости".