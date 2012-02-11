Скотланд-ярд заарештував п`ятьох співробітників газети Sun в рамках розслідування пов`язаних із незаконним отриманням інформації правопорушень, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Reuters.

«Лондонська поліція сьогодні заарештувала п`ять осіб газети Sun. Обшуки було проведено в домівках і в офісах заарештованих», - йдеться в повідомленні News Corporation, яка володіє газетою Sun.

Тим часом, у поліції повідомили, що загалом були заарештовані восьмеро осіб.

Арешти було проведено в рамках поліцейської операції Elveden, розпочатої Скотланд-ярдом влітку 2011 року після гучного скандалу з незаконними методами роботи журналістів. У центрі скандалу виявився таблоїд News of the World, який був фактично недільним випуском Sun. Після виявлених подробиць того, як газета прослуховувала телефони публічних людей і простих британців - жертв терактів і злочинів та їх родичів - видання було змушене закритися. Поліція почала два паралельних розслідування - одне щодо фактів прослуховування телефонів, друге - щодо можливих випадків підкупу поліції.

Наприкінці січня в рамках розслідування були заарештовані 29-річний офіцер Скотланд-ярду і чотири журналісти видання. Серед заарештованих - колишній заступник головного редактора таблоїду Sun Фергюс ШАНАХАН, колишній керуючий директор видання Грем ДАДМАН, редактор відділу криміналу Майк САЛЛІВАН і керівник новинного випуску Кріс ПАРО.

Арешти були проведено завдяки інформації наданій News Corp, яка належить медіамагнатові Руперту МЕРДОКУ і контролює замішані в скандалі британські видання. Сама корпорація заявила, що має намір всіляко сприяти поліції в розслідуванні і боротися з випадками незаконних методів роботи своїх журналістів.