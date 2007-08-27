Авіакатастрофа у Конго: дивом вижили двоє пасажирів
08:19, 27 серпня 2007Світ
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Серед них - дитина
Літак російського виробництва КБ Антонова з вантажем олова на борту зазнав катастрофи в неділю на сході Конго, 13 осіб загинуло, двом вдалося вижити.
Як передає РІА «Новости» з посиланням на Рейтер, за інформацією представників МВС Конго, катастрофа сталася відразу після зльоту літака в місті Конголо (Kongolo) конголезькій провінції Катанга (Katanga). Серед тих, що вижили, одна молода людина і дитина.
За попередніми даними, пілот, що імовірно був громадянином РФ, після деяких проблем в роботі двигуна відразу після зльоту спробував повернутися назад на злітно-посадочну смугу.
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