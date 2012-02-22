У невизнаній Абхазії обстріляли машину президента

Невідомі сьогодні вранці обстріляли машину президента самопроголошеної Абхазії Олександра АНКВАБА: глава невизнаної республіки не постраждав, загинув його охоронець, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на представника силових структур.

"Автомашина президента була обстріляна з автоматичної зброї в районі міста Гудаута. АНКВАБ прямував у Сухумі на роботу ", - сказав співрозмовник агентства.

Це вже п`ятий замах на О.АНКВАБА, який раніше обіймав посаду прем`єр-міністра, потім віце-президента республіки.