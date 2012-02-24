Польський прем'єр зазначає регрес в євроінтеграції України

Глава польського уряду Дональд ТУСК відзначає регрес в європейській інтеграції України.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він заявив після зустрічі з міністром закордонних справ та міністром фінансів у середу у Варшаві.

"Тепер можемо говорити про виразний регрес, що стосується наближення України до Європи", - сказав Д.ТУСК.

Прес-служба польського уряду повідомила УНІАН, що ця зустріч стала першою серед кількох, котрі планує провести прем'єр Польщі, зі своїми міністрами для того, аби підсумувати перші 100 днів роботи уряду.

За даними прес-служби, тема України була однією із тих, яку Д.ТУСК обговорював з першими двома міністрами.

"...прем'єр звернув увагу на справи, які не дають відчуття повного задоволення, зокрема, справи України, яка - виглядає на те - віддаляється від європейської інтеграції", - відзначила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, Польща, яка в другій половині минулого року вперше в історії головувала в Європейському Союзі, сподівалася, що властям України вдасться до 2012 року парафувати договір про асоціацію, але цього не сталося через справу засудженої до семи років тюрми екс-глави українського уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Представники польського МЗС заявляли, що договір може бути парафовано в перші місяці цього року, але підписання документу та його ратифікація - котрі є необхідними елементами набуття чинності документу - буде залежати, зокрема, від розвитку справи Ю.ТИМОШЕНКО.

ЄС називає умовою розвитку співробітництва звільнення колишньої екс-глави уряду та дозвіл її та іншим ув'язненим опозиціонерам взяти участь в запланованих на 2012 рік парламентських виборах.