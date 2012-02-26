Московська поліція розняла бійку на площі Революції

Московська поліція запобігла бійці на площі Революції, де росіяни зібралися на акцію «Проводи путінської політичної зими».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі головного управління МВС по Москві.

«Після проведення в Москві акції «Біле коло» щонайменше 200 представників опозиції прибули на площу Революції, де спробували провести несанкціонований мітинг. Крім того, вони ініціювали колотнечу з представниками інших громадсько-політичних рухів», - йдеться в повідомленні поліції.

Наголошується, що московські правоохоронці, «оперативно втрутившись», запобігли бійці. Близько 10 осіб було затримано і доставлено у відділення поліції для ухвалення рішення відповідно до чинного законодавства.

Окрім цього в поліції заявили, що дана акція не санкціонована.

Як повідомляв УНІАН, на під час акції «Проводи путінської політичної зими» учасники викрикували гасла: «Путін – злодій!», «Путін, йди геть!», «Свободу!». Більшість учасників акції прикріпили до свого одягу білі стрічки, на деяких написано: «За Росію без Путіна».