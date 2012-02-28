Рейтинг Греції знижено до дефолтного рівня

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's знизило кредитний рейтинг Греції до SD (вибірковий дефолт), передає Reuters.



Як повідомляється в тексті офіційної заяви S & P, це рішення було викликане введенням в угоду про реструктуризацію грецького боргу низки положень про колективну дію (collective action clause), які, на думку агентства, зроблять реструктуризацію боргу проблемною і зменшать можливості приватних інвесторів впливати на хід реструктуризації та переговорів.



Положення про колективну дію дозволяє Афінам гарантовано домогтися участі інвесторів у борговому свопі на рівні, достатньому для реалізації завдань, визначених на саміті єврозони 26 жовтня 2011 Тоді європейські лідери встановили, що схема участі приватного сектора в полегшенні боргового тягаря Греції (так звана угода PSI ) повинна забезпечити скорочення рівня грецького боргу до 120% від ВВП до 2020 р.



Таким чином, добровільний обмін грецьких облігацій фактично перетворюється на примусовий.



Як повідомляє Standard & Poor's, у разі успішного завершення реструктуризації боргу рейтинг Греції буде підвищено до CCC.



Раніше агентство Fitch знизило довгостроковий кредитний рейтинг Греції з CCC до C, додає РосБізнесКонсалтинг.Експерти пояснили, що зниження суверенного рейтингу Греції пов'язано з рішенням Єврогрупи, яка схвалила другу програму фінансової допомоги Греції, включаючи угоду з приватним сектором з обміну грецьких суверенних облігацій з прощенням 53,5% номінальної вартості паперів.



При цьому агентство попередило, що можливе подальше пониження рейтингу - до RD (обмежений дефолт).