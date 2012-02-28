Путін каже, що замахи йому не заважають

Кандидат у президенти Росії, прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН заявляє, що інформація про підготовку замахів на нього не заважає йому жити та працювати.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам, коментуючи відповідні повідомлення в ЗМІ.

«Послухайте, люди, які перебувають у моєму становищі, з цим повинні жити, й такі речі не повинні заважати роботі. Вони ніколи мені не заважали й заважати не будуть. Ви знаєте, я з цим живу з 1999 року постійно. Що ж робити?», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, якщо постійно боятися, то неможливо буде жити. «Нехай вони нас бояться», - заявив В.ПУТІН.

Відповідаючи на запитання, чи планує він посилювати свою охорону, В.ПУТІН сказав: «Навіщо?».

Він зазначив, що свого часу створено було спеціальний підрозділ для таких акцій.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого російський Перший канал повідомив, що спецслужби України і РФ зірвали замах на В.ПУТІНА. За даними телеканалу, терористи готувалися за вказівкою лідера північнокавказьких бойовиків Доку УМАРОВА.

На початку лютого українські ЗМІ повідомили про спецоперацію в Одесі, під час якої бійці спецпідрозділу СБУ «Альфа» затримали двох бойовиків, підозрюваних в організації теракту.

На початку січня Головне управління МВС України в Одеській області порушило кримінальну справу за фактом вибуху і пожежі в будинку по вулиці Тираспольській, 24 в Одесі, під час якого загинув 26-річний громадянин Російської Федерації і серйозно постраждав 28-річний громадянин Казахстану. Третій постоялець зник. За даними ЗМІ, це був Адам ОСМАЄВ. Вибух стався під час виготовлення вибухового пристрою.

«Вже 6 січня СБУ України надіслала термінову телеграму своїм колегам із ФСБ Росії: один із тих, хто винаймав квартиру, під час вибуху загинув, ще одного, обгорілого, вдалося врятувати. Його відразу ж допитали, оскільки серед речей знайшли частини вибухових пристроїв. Судячи зі свідчень Іллі П’ЯНЗІНА, який вижив, вони разом із загиблим Русланом Мадаєвим прилетіли з Арабських Еміратів через Туреччину з чіткими інструкціями від представників Доку УМАРОВА», - повідомив російський Перший канал.