Країни ЄС відкликають послів із Білорусі

Країни - члени ЄС вирішили відкликати послів із Білорусі.

Про це йдеться у заяві Верховного представника ЄС із питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН, текст якої має УНІАН.

“Після рішення білоруської влади відкликати голову делегації ЄС у Мінську і посла Польщі у Білорусі я, у координації з міністром закордонних справ (Польщі – УНІАН) Радославом СІКОРСЬКИМ, вирішила, що ми відкличемо для консультацій двох наших послів. Водночас сьогодні я скликала зустріч Послів країн - членів ЄС у Брюсселі для координації нашої відповіді”, – йдеться у заяві.

“Для висловлення солідарності та єдності було вирішено, що Посли країн - членів ЄС у Мінську будуть відкликані для консультацій у їхні столиці. Всі країни-члени також викличуть послів Білорусі до своїх міністерств закордонних справ”, – зазначається у документі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні влада Білорусі запропонувала голові представництва Європейського Союзу в Білорусі Майрі МОРА і послу Польщі у Білорусі Лєшеку ШЕРЕПКУ виїхати у свої столиці для консультацій, щоб донести своєму керівництву позицію білоруської сторони про неприйнятність тиску і санкцій з боку ЄС.